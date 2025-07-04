«Филадельфия» подпишет двустороннее соглашение с Джабари Уокером
Форвард продолжит карьеру в «Сиксерс».
«Филадельфия» и Джабари Уокер (22 года, 201 см) согласовали двусторонний контракт.
Уокер был выбран «Портлендом» под 57-м пиком на драфте-2022 и выступал за команду на протяжении 3 лет. «Блэйзерс» не стали выставлять ему квалификационное предложение на прошлой неделе, и игрок стал свободным агентом.
В прошлом сезоне форвард принял участие в 60 матчах «Портленда», в среднем набирая 5,2 очка и 3,5 подбора за 12,5 минуты на паркете.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3287 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости