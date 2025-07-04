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«Филадельфия» подпишет двустороннее соглашение с Джабари Уокером

Форвард продолжит карьеру в «Сиксерс».

«Филадельфия» и Джабари Уокер (22 года, 201 см) согласовали двусторонний контракт.

Уокер был выбран «Портлендом» под 57-м пиком на драфте-2022 и выступал за команду на протяжении 3 лет. «Блэйзерс» не стали выставлять ему квалификационное предложение на прошлой неделе, и игрок стал свободным агентом.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 60 матчах «Портленда», в среднем набирая 5,2 очка и 3,5 подбора за 12,5 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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