Эрик Гордон подпишет однолетний контракт с «Филадельфией» на 3,6 миллиона долларов
Эрик Гордон останется в «Сиксерс» на год.
В прошедшем сезоне защитник (36 лет, 191 см) набирал 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19,7 минуты в среднем за матч.
Гордон отказался от последнего сезона по контракту на 3,4 миллиона и подпишет новое соглашение на уровне ветеранского минимума. Защитник заработает около 3,6 миллиона.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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