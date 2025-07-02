Эрик Гордон подпишет однолетний контракт с «Филадельфией» на 3,6 миллиона долларов

Эрик Гордон останется в «Сиксерс» на год.

В прошедшем сезоне защитник (36 лет, 191 см) набирал 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19,7 минуты в среднем за матч.

Гордон отказался от последнего сезона по контракту на 3,4 миллиона и подпишет новое соглашение на уровне ветеранского минимума. Защитник заработает около 3,6 миллиона.