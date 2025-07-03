Леброн Джеймс будет интересен «Далласу» только в случае выкупа контракта
«Даллас» не заинтересован в приобретении Леброна Джеймса путем обмена.
«Мне сказали, что Леброн Джеймс будет интересен «Мэверикс» только в случае выкупа контракта», – сказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал предметом слухов о возможном обмене с тех пор, как воспользовался опцией игрока на следующий сезон. Многие команды НБА следят за ситуацией с Джеймсом, в том числе «Даллас».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN LA
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