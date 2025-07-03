Леброн Джеймс будет интересен «Далласу» только в случае выкупа контракта

«Даллас» не заинтересован в приобретении Леброна Джеймса путем обмена.

«Мне сказали, что Леброн Джеймс будет интересен «Мэверикс» только в случае выкупа контракта», – сказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс стал предметом слухов о возможном обмене с тех пор, как воспользовался опцией игрока на следующий сезон. Многие команды НБА следят за ситуацией с Джеймсом, в том числе «Даллас ».