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Леброн Джеймс будет интересен «Далласу» только в случае выкупа контракта

«Даллас» не заинтересован в приобретении Леброна Джеймса путем обмена.

«Мне сказали, что Леброн Джеймс будет интересен «Мэверикс» только в случае выкупа контракта», – сказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал предметом слухов о возможном обмене с тех пор, как воспользовался опцией игрока на следующий сезон. Многие команды НБА следят за ситуацией с Джеймсом, в том числе «Даллас».

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ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN LA
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