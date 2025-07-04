Джексон Хэйс вернется в «Лейкерс» на 1-летний контракт
«Лос-Анджелес» сохранил своего центрового.
Джексон Хэйс продолжит выступать за «Лейкерс» в следующем сезоне, стороны договорились о 1-летнем соглашении.
По данным ESPN Research, в прошлом сезоне Хэйс вошел в топ-10 по проценту попаданий, которые позволил как защитник, отражая броски с близкой дистанции и данки (среди игроков, противостоявших 250 и более броскам). В 56 матчах он в среднем набирал 6,8 очка (72,2% с игры – лучший показатель за карьеру) и делал 4,8 подбора.
Хэйс начинал в стартовой пятерке первые четыре матча серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (1-4), но ни в одной встрече не провел на площадке больше 10 минут, а в пятом матче не играл вовсе.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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