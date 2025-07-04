7

Джексон Хэйс вернется в «Лейкерс» на 1-летний контракт

«Лос-Анджелес» сохранил своего центрового.

Джексон Хэйс продолжит выступать за «Лейкерс» в следующем сезоне, стороны договорились о 1-летнем соглашении.

По данным ESPN Research, в прошлом сезоне Хэйс вошел в топ-10 по проценту попаданий, которые позволил как защитник, отражая броски с близкой дистанции и данки (среди игроков, противостоявших 250 и более броскам). В 56 матчах он в среднем набирал 6,8 очка (72,2% с игры – лучший показатель за карьеру) и делал 4,8 подбора.

Хэйс начинал в стартовой пятерке первые четыре матча серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (1-4), но ни в одной встрече не провел на площадке больше 10 минут, а в пятом матче не играл вовсе.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3216 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжексон Хэйс
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деандре Эйтон подпишет двухлетний контракт с «Лейкерс»
1342 июля, 21:39
Джейк Ларэвиа усилит «Лейкерс» (12 млн на 2 года)
401 июля, 05:52
Леброн Джеймс воспользуется опцией на сезон-2025/26 и заработает 52,6 млн долларов
2929 июня, 15:26
Главные новости
Обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса состоится, «Денвер» уговаривает литовца остаться в НБА
129 минут назад
Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
1вчера, 21:20
Шерил Миллер сравнила соперничество Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона
15вчера, 21:16
Лу Дорт: «Наггетс» заставили нас немного понервничать. И четвертый матч против «Пэйсерс»
9вчера, 20:41
Йонас Валанчюнас близок к переходу в «Панатинаикос»
22вчера, 20:23
«Лейкерс» хотят подписать еще одного центрового
14вчера, 20:16
Крис Пол выбирает между «Клипперс», «Финиксом» и «Милуоки»
17вчера, 20:08
Эл Хорфорд выбирает между «Уорриорз», «Лейкерс» и завершением карьеры
13вчера, 19:59
«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла
2вчера, 19:23
Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Донован Митчелл и Тайриз Хэлибертон не являются суперзвездами»
5вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Тюрк Телеком» подписал Джалина Смита
вчера, 19:40
«Црвена Звезда» подписала контракт с Тайсоном Картером
вчера, 17:34
Пять российских судей и два комиссара получили лицензии ФИБА
вчера, 17:28
«Реал» расстался с Хесусом Матео
3вчера, 17:21
Егор Амосов о переходе в «Реал»: «Хочу получить должную подготовку перед первым сезоном в американском баскетболе»
2вчера, 16:06
«Майами» готов обменять Эндрю Уиггинса в «Лейкерс» на пик 1-го раунда, Далтона Кнехта и Руи Хатимуру
35вчера, 15:35
Бодиан Масса подписал 2-летний контракт с «Виллербаном»
вчера, 15:17
Джош Гидди и «Чикаго» уверены, что контракт будет подписан
вчера, 14:58
Раул Нето продолжит карьеру в «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 14:11
«Црвена Звезда» рассталась с Майком Домом
вчера, 13:50