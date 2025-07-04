Джексон Хэйс вернется в «Лейкерс» на 1-летний контракт

«Лос-Анджелес» сохранил своего центрового.

Джексон Хэйс продолжит выступать за «Лейкерс » в следующем сезоне, стороны договорились о 1-летнем соглашении.

По данным ESPN Research, в прошлом сезоне Хэйс вошел в топ-10 по проценту попаданий, которые позволил как защитник, отражая броски с близкой дистанции и данки (среди игроков, противостоявших 250 и более броскам). В 56 матчах он в среднем набирал 6,8 очка (72,2% с игры – лучший показатель за карьеру) и делал 4,8 подбора.

Хэйс начинал в стартовой пятерке первые четыре матча серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (1-4), но ни в одной встрече не провел на площадке больше 10 минут, а в пятом матче не играл вовсе.