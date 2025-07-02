«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Элу Хорфорду

«Лейкерс» хотят заполучить центрового «Селтикс».

Клуб из Лос-Анджелеса всерьез рассматривает возможность подписания контракта со свободным агентом Элом Хорфрдом. Интерес к опытному центровому также проявляет «Голден Стэйт ».

Хорфорд провел за «Бостон » семь сезонов и стал чемпионом НБА 2024 года в составе команды.

39-летний Хорфорд стал свободным агентом после завершения сезона-2024/25. Баскетболист принял участие в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата, набирая в среднем 9 очков и 6,2 подбора за 27,7 минуты на площадке.