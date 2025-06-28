Инсайдер Ян Бегли: «Никс», по крайней мере, проверят ситуацию с Хорфордом в «Бостоне»

«Нью-Йорк» может попытаться заполучить Эла Хорфорда.

«Я думаю, что «Никс» также, по крайней мере, проверят ситуацию с Хорфордом в «Бостоне », – пишет инсайдер Ян Бегли.

Сообщалось, что одной из приоритетных задач «Бостона» этим летом будет сохранить Хорфорда.

Центровой провел последние 4 года в «Селтикс». В прошедшем сезоне 39-летний ветеран набирал в среднем 9 очков (42,3% с игры, 36,3% из-за дуги), 6,2 подбора и 2,1 передачи за 27,7 минуты на паркете в 60 матчах.