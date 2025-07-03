«Майами» готов обменять Эндрю Уиггинса в «Лейкерс» на пик 1-го раунда, Далтона Кнехта и Руи Хатимуру
Стала известна цена, за которую «Хит» готов обменять Эндрю Уиггинса.
По словам инсайдера Йована Бухи, «Майами» запрашивает у «Лейкерс» драфт-пик первого раунда, Далтона Кнехта и Руи Хатимуру.
«Майами» приобрел Уиггинса у «Голден Стэйт» в прошлом сезоне в результате обмена Джимми Батлера. В 19 матчах за «Хит» форвард набирал в среднем 19,1 очка, 4,7 подбора и 3,5 передачи.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2917 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Dru в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости