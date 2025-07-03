Тайсон Этьенн и «Бруклин» подпишут двусторонний контракт
Тайсон Этьенн останется в «Бруклине» на двустороннем контракте.
«Нетс» выставили разыгрывающему защитнику двустороннее квалификационное предложение, что делает его ограниченно свободным агентом.
В прошедшем сезоне Этьенн сыграл за «Бруклин» 7 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 1,3 подбора и 1,7 передачи за 21,5 минуты на паркете. Показатели в G-лиге – 17,2 очка, 3,1 подбора, 3,5 передачи и 1,4 перехвата.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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