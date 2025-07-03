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Обмен Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» может стать рекордным из-за участия 7 команд

Обсуждается расширение сделки между «Санз» и «Рокетс».

Основа обмена остается прежней. «Финикс» получит защитника Джейлена Грина, форварда Диллона Брукса, 10-й пик на драфте 2025 года и пять пиков второго раунда и отправит форварда Кевина Дюрэнта в «Хьюстон».

Стороны занимаются уточнением деталей сделки, в которой могут оказаться «Атланта», «Бруклин», «Голден Стэйт», «Лейкерс» и «Миннесота», доведя количество участников до 7.

Окончательный вариант пока не готов. Все действующие лица в рамках этого многостороннего обмена уже обсуждались ранее: Дюрэнт, Грин, Брукс, Клинт Капела, Дэйкуон Плауден и ряд других.

До этого рекордной была сделка 6 команд по переходу Клэя Томпсона в «Мэверикс» прошлым летом.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoЛейкерс
logoДжейлен Грин
logoФиникс
logoАтланта
logoНБА
logoБруклин
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoКлинт Капела
Дэйкуон Плауден
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