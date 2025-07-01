Жорди Фернандес: «Отношение Егора Демина к работе привлекло наше внимание»

Жорди Фернандес рассказал, что его восхищает в Егоре Демине.

«Больше всего меня восхищают его габариты и навыки разыгрывающего. Безусловно, очень важно, чтобы мы помогали друг другу и создавали друг для друга наилучшие возможности для броска. Мы уверены, что он способен это делать – будь то пик-н-ролл или просто принятие правильных решений на площадке. Это его характерная черта. Если посмотрите на его игру и узнаете его поближе, вы сразу это увидите.

Его умение бросать по кольцу. Он станет хорошим снайпером в этой лиге. Это еще один аспект, который нас вдохновляет, а также его отношение к работе. Мы знаем, что он будет приходить и выкладываться на каждой тренировке. Именно это привлекло наше внимание. Потому что, как вы знаете, мы не просто наблюдаем за тем, как они играют в официальных матчах, но и узнаем многое об этих ребятах», – сказал главный тренер «Бруклина ».