Егор Демин о 8‑м игровом номере: «Это номер, под которым меня выбрали на драфте»
Егор Демин рассказал, почему выбрал 8-й игровой номер.
«Главная причина – это номер, под которым меня выбрали на драфте.
Мне очень нравится 8-й номер. Я всегда его любил, но у меня никогда не было возможности его взять, я всегда играл под 3‑м номером. Потом я выступал под номером 9, потому что не мог взять 3. 3×3 – это 9. В колледже я вернулся к номеру 3.
Я думаю, что 8 – очень хороший номер, он символизирует бесконечность», – сказал новичок «Бруклина».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Бруклина» в соцсети X
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