Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лейкерс»

Деандре Эйтон станет игроком «Лейкерс».

Свободный агент Деандре Эйтон (26 лет, 213 см) согласился подписать контракт с лос-анджелесским клубом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. За следующий сезон центровой получит 34 млн долларов от «Портленда » и «Лейкерс ».

Эйтон провел последние два сезона за «Блэйзерс». В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора за матч при 56,6% с игры.

По окончании сезона «Портленд» решил расстаться с Эйтоном, выкупив его контракт. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26, за который игрок должен был получить 35,6 миллиона долларов.