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Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лейкерс»

Деандре Эйтон станет игроком «Лейкерс».

Свободный агент Деандре Эйтон (26 лет, 213 см) согласился подписать контракт с лос-анджелесским клубом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. За следующий сезон центровой получит 34 млн долларов от «Портленда» и «Лейкерс».

Эйтон провел последние два сезона за «Блэйзерс». В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора за матч при 56,6% с игры.

По окончании сезона «Портленд» решил расстаться с Эйтоном, выкупив его контракт. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26, за который игрок должен был получить 35,6 миллиона долларов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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