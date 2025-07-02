«Лейкерс» продолжают работать над подписанием Деандре Эйтона, но рассматривают и другие варианты

Деандре Эйтон по-прежнему в списке целей «Лейкерс».

«Бакс», которые включились в борьбу за центрового, решили вопрос с «большим» за счет Майлза Тернера . «Лейкерс » остаются основным претендентом на 26-летнего баскетболиста.

Дэн Войке сообщает, что команда рассматривает и другие варианты, и вопрос должен решиться в ближайшие дни.