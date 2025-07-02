«Индиана» выразила интерес к Деандре Эйтону
«Индиана» заинтересвана в подписании Деандре Эйтона.
После ухода центрового Майлза Тернера в «Милуоки» «Пэйсерс» проявили интерес к свободному агенту Деандре Эйтону, сообщает The Stein Line.
Примечательно, что контракт Эйтона, который только что выкупил «Портленд», был четырехлетним предложением на 133 млн доллара, которое он изначально подписал с «Индианой» в июле 2022 года как ограниченно свободный агент «Финикса».
Центровой выступал за «Блэйзерс» на протяжении двух лет. В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора при 56,6% реализации бросков.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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