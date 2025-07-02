«Индиана» выразила интерес к Деандре Эйтону

«Индиана» заинтересвана в подписании Деандре Эйтона.

После ухода центрового Майлза Тернера в «Милуоки» «Пэйсерс» проявили интерес к свободному агенту Деандре Эйтону , сообщает The Stein Line.

Примечательно, что контракт Эйтона, который только что выкупил «Портленд », был четырехлетним предложением на 133 млн доллара, которое он изначально подписал с «Индианой» в июле 2022 года как ограниченно свободный агент «Финикса».

Центровой выступал за «Блэйзерс» на протяжении двух лет. В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора при 56,6% реализации бросков.