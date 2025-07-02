Серхио Родригес стал спортивным директором «Реала»
«Реал» назначил Серхио Родригеса спортивным директором команды.
Легендарный испанский игрок вернулся в мадридский клуб в качестве спортивного директора, заменив Альберто Эррероса.
Родригес провел два успешных периода в «Реале» (2010-2016 и 2022-2024), завоевав 17 титулов, включая 2 чемпионата Евролиги, 1 Межконтинентальный кубок, 4 титула испанской лиги, 5 трофеев Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.
Родригес также играл в НБА, выступая за «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Филадельфию».
Также на счету Родригеса 154 матча за сборную Испании. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2006 года и Евробаскет 2015 года, а также завоевал две серебряные медали (Олимпиада-2012, Евробаскет-2007) и три бронзовые медали (Евробаскет-2013 и 2017, Олимпиада-2016).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Реала»
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