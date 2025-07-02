1

Серхио Родригес стал спортивным директором «Реала»

«Реал» назначил Серхио Родригеса спортивным директором команды.

Легендарный испанский игрок вернулся в мадридский клуб в качестве спортивного директора, заменив Альберто Эррероса.

Родригес провел два успешных периода в «Реале» (2010-2016 и 2022-2024), завоевав 17 титулов, включая 2 чемпионата Евролиги, 1 Межконтинентальный кубок, 4 титула испанской лиги, 5 трофеев Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

Родригес также играл в НБА, выступая за «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Филадельфию». 

Также на счету Родригеса  154 матча за сборную Испании. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2006 года и Евробаскет 2015 года, а также завоевал две серебряные медали (Олимпиада-2012, Евробаскет-2007) и три бронзовые медали (Евробаскет-2013 и 2017, Олимпиада-2016).

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1975 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Реала»
logoРеал
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoСерхио Родригес
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Реала» Эли Ндиайе подписал двусторонний контракт с «Атлантой»
27 июня, 06:37
Серджо Скариоло – новый главный тренер мадридского «Реала»
127 июня, 00:03
Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»
526 июня, 07:15
ACB. Финал. «Валенсия» принимает «Реал» в 3-м матче серии
325 июня, 19:43Live
Главные новости
Данте Экзам подпишет новый однолетний контракт с «Далласом»
4 минуты назад
НБА скорректировала результат Грегга Поповича, записав 77 побед Митчу Джонсону
7сегодня, 19:14
Джон Хенсон: «Обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем»
8сегодня, 18:50
Спенсер Динуидди подпишет однолетний контракт с «Шарлотт»
10сегодня, 18:33
Леброн Джеймс сфотографировался в кепке с надписью «Добро пожаловать домой»
25сегодня, 18:22Фото
Представители «Нью-Йорка» встречались с Беном Симмонсом
21сегодня, 17:35
Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорка»
31сегодня, 17:09
Джарен Джексон перенес операцию и пропустит как минимум три месяца
6сегодня, 16:49
Егор Демин о 8‑м игровом номере: «Это номер, под которым меня выбрали на драфте»
10сегодня, 16:29
Влатко Чанчар ведет переговоры с «Миланом»
1сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Серж Ибака покинул «Реал» после одного сезона
225 минут назад
Владимир Дячок: «Не хотелось бы, чтобы у Ксении Козловой возникли проблемы с трудоустройством во Франции»
35 минут назад
Шакил Маккиссик продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год
1сегодня, 17:59
«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом
сегодня, 17:53
Фабьен Козюр покинул «Милан»
сегодня, 16:42
Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей
3сегодня, 15:04
Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»
11сегодня, 14:45
«Кливленд» подписал 4-летний контракт с Тайризом Проктором
4сегодня, 14:24
Трентин Флауэрс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
сегодня, 13:40
Серджо Скариоло подтвердил уход из сборной Испании после Евробаскета-2025
сегодня, 12:31