Серхио Родригес стал спортивным директором «Реала»

«Реал» назначил Серхио Родригеса спортивным директором команды.

Легендарный испанский игрок вернулся в мадридский клуб в качестве спортивного директора, заменив Альберто Эррероса.

Родригес провел два успешных периода в «Реале » (2010-2016 и 2022-2024), завоевав 17 титулов, включая 2 чемпионата Евролиги , 1 Межконтинентальный кубок, 4 титула испанской лиги, 5 трофеев Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

Родригес также играл в НБА, выступая за «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Филадельфию».

Также на счету Родригеса 154 матча за сборную Испании. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2006 года и Евробаскет 2015 года, а также завоевал две серебряные медали (Олимпиада-2012, Евробаскет-2007) и три бронзовые медали (Евробаскет-2013 и 2017, Олимпиада-2016).