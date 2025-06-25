ACB. Финал. «Валенсия» примет «Реал» в 3-м матче серии
Сегодня, 25 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет 3-й матч финальной серии.
«Валенсия» (2) попробует продлить серию с «Реалом» (1).
АСВ
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Третий матч
«Реал» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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