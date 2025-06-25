0

ACB. Финал. «Валенсия» примет «Реал» в 3-м матче серии

Сегодня, 25 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет 3-й матч финальной серии.

«Валенсия» (2) попробует продлить серию с «Реалом» (1).

АСВ

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Третий матч

«Реал» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?9412 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoчемпионат Испании
результаты
logoВаленсия
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. Финал. «Реал» победил «Валенсию» в овертайме и повел 2-0 в серии
222 июня, 18:45
ACB. Финал. «Реал» уверенно победил «Валенсию» в 1-й игре серии
20 июня, 20:59
ACB. 1/2 финала. «Реал» взял верх над «Уникахой» в 4-м матче серии и вышел в финал
17 июня, 22:14
Главные новости
Джош Кронке: «Мы добились своего положения нестандартным образом, вся наша организация такая»
7 минут назад
«Объясним все финансовые параметры». «Денвер» предложит Николе Йокичу продление на 3 года и 212 миллионов долларов
24 минуты назад
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Испания сыграет с Чехией, Бельгия встретится с Германией
45 минут назад
Дрэймонд Грин о нападении на Джордана Пула: «В тот момент забыл, где я нахожусь, и сделал то, что диктовал мой жизненный опыт»
7сегодня, 07:11
«Даллас» рассматривает возможность подписания Д’Анджело Расселла или Малкольма Брогдона
сегодня, 06:50
«Сперс» нацелились на центрового Жоана Беренжера на 14-й строчке на драфте-2025 НБА
4сегодня, 06:34
Шэй Гилджес-Александер пришел проведать Тайриза Халибертона после 7-го матча финала НБА
8сегодня, 06:16Видео
«Атланта» сохранила торговое исключение на 25 миллионов и активно ищет варианты его использования на рынке обменов
5сегодня, 05:47Фото
«Сакраменто» будет основным претендентом на Денниса Шредера на рынке свободных агентов
14сегодня, 05:26
Дилан Харпер: «Эйс Бэйли – самый веселый одноклубник в раздевалке»
4сегодня, 05:19
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 5-м матче
48 минут назад
«Виртус» близок к переходу Луки Вильдосы и согласен заплатить выкуп за игрока
сегодня, 05:59
Кристапс Порзингис: «Чувствую себя отлично и с нетерпением жду здорового и сильного выступления на чемпионате Европы»
6вчера, 20:30Фото
Тимофей Мозгов стал гостем рубрики Антона Понкрашова «Тренировка с PRO»
1вчера, 18:38Видео
Джейлен Уильямс – болельщикам: «Все это было бы невозможно без вас, ребята»
вчера, 18:23
Евгений Пашутин: «Пермь – столица баскетбола России»
1вчера, 16:17
Агент Никола Филипович: «Сравнение с Гидди говорит об уважении, которое Демин уже начинает получать в НБА»
вчера, 15:58
Артем Шлегель продлил контракт с «Енисеем» на сезон-2025/26
вчера, 15:05
Александер Секулич: «Чави Паскуаль задал очень высокую планку, будет непросто соответствовать этим стандартам»
вчера, 14:08
Огнен Кузмич завершил карьеру
2вчера, 13:31