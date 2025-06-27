Форвард «Реала» Эли Ндиайе подписал двусторонний контракт с «Атлантой»
Молодой игрок будет выступать в НБА.
Как сообщает Шэмс Чарания, Эли Ндиайе (21 год, 204 см), оставшийся невыбранным на драфте НБА-2025, договорился о двустороннем контракте с «Хоукс».
Ндиайе за последние три сезона закрепился в ротации «Реала», постепенно получая больше игрового времени.
В прошедшем сезоне Евролиге он в среднем набирал 3,6 очка и 2,5 подбора за 14 минут на паркете.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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