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Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»

Джанан Муса подтвердил уход из «Реала».

26-летний боснийский форвард (206 см) провел последний матч за клуб в решающей встрече финала чемпионата Испании.

Муса провел 3 сезона «Реале». В прошедшем розыгрыше Евролиги форвард набирал 12,2 очка, 2,9 подбора и 2 передачи в среднем.

Баскетболист присоединится к «Дубаю», дебютирующему в крупнейшем европейском клубном турнире. Ожидается, что Муса станет одним из ключевых игроков команды.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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