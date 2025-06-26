Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»

Джанан Муса подтвердил уход из «Реала».

26-летний боснийский форвард (206 см) провел последний матч за клуб в решающей встрече финала чемпионата Испании.

Муса провел 3 сезона «Реале ». В прошедшем розыгрыше Евролиги форвард набирал 12,2 очка, 2,9 подбора и 2 передачи в среднем.

Баскетболист присоединится к «Дубаю», дебютирующему в крупнейшем европейском клубном турнире. Ожидается, что Муса станет одним из ключевых игроков команды.