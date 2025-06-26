Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»
Джанан Муса подтвердил уход из «Реала».
26-летний боснийский форвард (206 см) провел последний матч за клуб в решающей встрече финала чемпионата Испании.
Муса провел 3 сезона «Реале». В прошедшем розыгрыше Евролиги форвард набирал 12,2 очка, 2,9 подбора и 2 передачи в среднем.
Баскетболист присоединится к «Дубаю», дебютирующему в крупнейшем европейском клубном турнире. Ожидается, что Муса станет одним из ключевых игроков команды.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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