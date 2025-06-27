1

Серджо Скариоло – новый главный тренер мадридского «Реала»

«Реал» сменит главного тренера, несмотря на победу в чемпионате.

Новым руководителем мадридского клуба станет Серджо Скариоло, пишет инсайдер Маттео Андреани.

Ожидаются и перестановке в руководстве клуба. Серхио Родригес заменит Хуана-Карлоса Санчеса Ласаро на посту директора баскетбольного отделения клуба.

Скариоло придет на смену Чусу Матео. Матео работал в «Реале» с 2022 года и привел клуб к титулу чемпионов Евролиги и двум титулам чемпиона Испании. В прошлом сезоне он был признан тренером года в Евролиге.

Скариоло занимает пост главного тренера в сборной Испании. Его последнее место работы на клубном уровне – болонский «Виртус», с которым он завоевал Еврокубок в 2022 году. Итальянец уже возглавлял мадридский «Реал» с 1999 по 2002 год и выигрывал с клубом чемпионат Испании.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2244 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Basketball Sphere
Хесус Матео
logoСерджо Скариоло
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»
5вчера, 07:15
Главные новости
Агенты Эйса Бэйли предупредили команды из топ-5 драфта, что он не будет за них играть, если они его выберут
18 минут назад
Сегодня состоится второй раунд драфта НБА-2025
13вчера, 21:30
Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном»
1вчера, 21:26
«Бруклин» обменял 36-й пик в «Финикс»
8вчера, 20:31
Шэмс Чарания: «Цель Кевина Дюрэнта и «Рокетс» – чтобы он завершил карьеру в «Хьюстоне»
4вчера, 20:17
Андрей Кириленко о попадании Егора Демина в «Бруклин»: «Тот случай, когда игрок и клуб подходят друг другу»
1вчера, 19:02
«Ты величайший игрок всех времен, но мы устали». Джефф Тиг призывает Леброна Джеймса завершить карьеру
19вчера, 18:50
Диллон Брукс подал ходатайство о запретительном судебном приказе против бывшей девушки, утверждая, что она угрожала отрезать ему пальцы
6вчера, 18:35
Егор Демин: «Баскетбол – это место для творчества. Я хочу играть красиво»
24вчера, 18:03
Дэн Гилберт планирует продать 15% акций «Кливленда»
5вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ватутин о Егоре Демине: «Высокий номер драфта – большой аванс, все еще только начинается»
вчера, 20:02
«Финикс» отчислил сестру Ти Джей Макконнелла
2вчера, 19:49
Эйс Бэйли: «Не так уж много знаю о «Юте», но узнаю»
1вчера, 19:35
Молодежная сборная России сыграет с командами Армении и Швейцарии
1вчера, 19:14
Дуэйн Бэйкон – болельщикам «Зенита»: «Это не прощание – это «до скорой встречи»
вчера, 16:50
Сергей Кущенко: «В «Бруклине» есть все, чтобы алмаз Демин стал бриллиантом»
вчера, 15:22
Купер Флэгг о 1-м номере драфта: «Мечта сбылась»
4вчера, 14:15
Зоран Лукич: «Одна из первых вещей, над которыми Егор Демин будет работать – это физика»
8вчера, 14:06
Андрей Кириленко: «Егор Демин – потенциально один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были»
10вчера, 13:47
Эмил Райкович – новый главный тренер «Тофаша»
1вчера, 13:28