Серджо Скариоло – новый главный тренер мадридского «Реала»
«Реал» сменит главного тренера, несмотря на победу в чемпионате.
Новым руководителем мадридского клуба станет Серджо Скариоло, пишет инсайдер Маттео Андреани.
Ожидаются и перестановке в руководстве клуба. Серхио Родригес заменит Хуана-Карлоса Санчеса Ласаро на посту директора баскетбольного отделения клуба.
Скариоло придет на смену Чусу Матео. Матео работал в «Реале» с 2022 года и привел клуб к титулу чемпионов Евролиги и двум титулам чемпиона Испании. В прошлом сезоне он был признан тренером года в Евролиге.
Скариоло занимает пост главного тренера в сборной Испании. Его последнее место работы на клубном уровне – болонский «Виртус», с которым он завоевал Еврокубок в 2022 году. Итальянец уже возглавлял мадридский «Реал» с 1999 по 2002 год и выигрывал с клубом чемпионат Испании.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Basketball Sphere
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