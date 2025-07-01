Яннис Адетокумбо недоволен решением «Бакс» отчислить Дэмиана Лилларда
«Бакс» расторгли контракт с Дэмианом Лиллардом, чтобы подписать Майлза Тернера.
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо недоволен решением клуба расстаться с Дэмианом Лиллардом, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Бакс» расторгнут контракт с 34-летним разыгрывающим и растянут оставшиеся 113 миллионов долларов на пять лет, чтобы приобрести Майлза Тернера. С центровым будет подписано четырехлетнее соглашение на 107 млн долларов.
Лиллард восстанавливается после разрыва левого ахиллова сухожилия.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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