  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Бакс» берут спортивную машину в кредит, чтобы закадрить девушку. Яннис Адетокумбо этого стоит»
9

Брайан Уиндхорст: «Бакс» берут спортивную машину в кредит, чтобы закадрить девушку. Яннис Адетокумбо этого стоит»

Брайан Уиндхорст высказался насчет действий «Бакс».

«Милуоки» пришлось постараться, чтобы вместить контракт Майлза Тернера, включая отчисление Дэмиана Лилларда с расписанной на 5 лет зарплатой.

«Сперс», «Никс» или «Хит», которые держали свои активы, чтобы побороться за Янниса Адетокумбо, придется обдумать возможное изменение дальнейшей стратегии.

Думаю, что действия «Бакс» существенно снизили шансы на уход Янниса в ближайшее время.

Он ищет причины, чтобы остаться в «Милуоки». Поэтому дал им время на действия. Прихода Майлза Тернера достаточно для оптимистичных ожиданий от возвращения на паркет.

«Бакс» берут кредит под залог недвижимости, чтобы купить спортивную машину и закадрить девушку. Когда эта девушка – Яннис, это, возможно, того стоит», – заключил инсайдер ESPN.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1470 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
logoМайлз Тернер
logoМилуоки
Брайан Уиндхорст
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» продолжают работать над подписанием Деандре Эйтона, но рассматривают и другие варианты
16сегодня, 08:15
Брайан Уиндхорст: «На месте Рика Карлайла я был бы в ярости. «Пэйсерс» ненавидят «Бакс»
10вчера, 17:32
Яннис Адетокумбо недоволен решением «Бакс» отчислить Дэмиана Лилларда
51вчера, 15:54
Главные новости
Эрик Гордон подпишет однолетний контракт с «Филадельфией» на 3,6 миллиона долларов
156 минут назад
Менеджер НБА об отчислении Дэмиана Лилларда: «Этот ход скорее напоминает жест отчаяния в более поздней июльской стадии»
3сегодня, 11:30
«Мэверикс» отложили обсуждение продления Джейсона Кидда до более позднего срока, оставив ситуацию с ним неопределенной
1сегодня, 11:08
«Милан» официально объявил о присоединении Марко Гудурича
сегодня, 10:45
Тайсон Уорд официально присоединился к «Олимпиакосу»
сегодня, 10:42Фото
«Париж» официально объявил о переходе Амата Мбайе
3сегодня, 09:59
Кевин Дюрэнт: «Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Дариуса Гарлэнда»
16сегодня, 09:36
Колин Каухерд: «Если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер»
6сегодня, 09:24
Онси Салех: «Нужно ориентироваться на надежность и преемственность, которые демонстрируют «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт»
2сегодня, 09:07
«Голден Стэйт» связывался с Дэмианом Лиллардом по поводу сотрудничества
21сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Серджо Скариоло подтвердил уход из сборной Испании после Евробаскета-2025
5 минут назад
Андрей Сопин может перейти из «Самары» в «Темп-СУМЗ»
21 минуту назад
Центровой Анте Жижич покинул «Виртус» и перейдет в «Бешикташ»
сегодня, 10:56
«Самара» подпишет разыгрывающего Александра Кузнецова
сегодня, 10:24
«Монако» официально попрощался с Муаммаду Жете
сегодня, 08:41Фото
«Олимпиакос» ведет переговоры с Орландо Робинсоном
сегодня, 07:44
19-летний защитник «Пари НН» Владимир Семенченко проведет сезон в аренде в «Новосибирске»
сегодня, 04:54
«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Элу Хорфорду
16вчера, 21:02
Мария Клюндикова о финале Кубка комиссионера против «Индианы»: «Приложим все усилия, чтобы завоевать трофей»
2вчера, 20:07
«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным
2вчера, 19:10