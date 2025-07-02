Брайан Уиндхорст: «Бакс» берут спортивную машину в кредит, чтобы закадрить девушку. Яннис Адетокумбо этого стоит»
Брайан Уиндхорст высказался насчет действий «Бакс».
«Милуоки» пришлось постараться, чтобы вместить контракт Майлза Тернера, включая отчисление Дэмиана Лилларда с расписанной на 5 лет зарплатой.
«Сперс», «Никс» или «Хит», которые держали свои активы, чтобы побороться за Янниса Адетокумбо, придется обдумать возможное изменение дальнейшей стратегии.
Думаю, что действия «Бакс» существенно снизили шансы на уход Янниса в ближайшее время.
Он ищет причины, чтобы остаться в «Милуоки». Поэтому дал им время на действия. Прихода Майлза Тернера достаточно для оптимистичных ожиданий от возвращения на паркет.
«Бакс» берут кредит под залог недвижимости, чтобы купить спортивную машину и закадрить девушку. Когда эта девушка – Яннис, это, возможно, того стоит», – заключил инсайдер ESPN.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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