Брайан Уиндхорст: «Бакс» берут спортивную машину в кредит, чтобы закадрить девушку. Яннис Адетокумбо этого стоит»

Брайан Уиндхорст высказался насчет действий «Бакс».

«Милуоки » пришлось постараться, чтобы вместить контракт Майлза Тернера, включая отчисление Дэмиана Лилларда с расписанной на 5 лет зарплатой.

«Сперс», «Никс» или «Хит», которые держали свои активы, чтобы побороться за Янниса Адетокумбо , придется обдумать возможное изменение дальнейшей стратегии.

Думаю, что действия «Бакс» существенно снизили шансы на уход Янниса в ближайшее время.

Он ищет причины, чтобы остаться в «Милуоки». Поэтому дал им время на действия. Прихода Майлза Тернера достаточно для оптимистичных ожиданий от возвращения на паркет.

«Бакс» берут кредит под залог недвижимости, чтобы купить спортивную машину и закадрить девушку. Когда эта девушка – Яннис, это, возможно, того стоит», – заключил инсайдер ESPN.