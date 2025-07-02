Шэмс Чарания: «В конце межсезонья Яннис Адетокумбо спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой?»
Яннис Адетокумбо оценит шансы «Бакс» на чемпионство в конце межсезонья.
«Мне сказали, что Яннис Адетокумбо будет оценивать ситуацию на протяжении всего межсезонья. Он, без сомнения, обратил внимание на сегодняшний шаг, но он будет оценивать не один день.
В конце межсезонья Яннис Адетокумбо посмотрит в зеркало и спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой в ее нынешнем составе?» И от ответа на этот вопрос будет зависеть будущее Янниса Адетокумбо, «Бакс» и Милуоки», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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