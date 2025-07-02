Шэмс Чарания: «В конце межсезонья Яннис Адетокумбо спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой?»

Яннис Адетокумбо оценит шансы «Бакс» на чемпионство в конце межсезонья.

«Мне сказали, что Яннис Адетокумбо будет оценивать ситуацию на протяжении всего межсезонья. Он, без сомнения, обратил внимание на сегодняшний шаг, но он будет оценивать не один день.

В конце межсезонья Яннис Адетокумбо посмотрит в зеркало и спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой в ее нынешнем составе?» И от ответа на этот вопрос будет зависеть будущее Янниса Адетокумбо , «Бакс» и Милуоки », – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.