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Шэмс Чарания: «В конце межсезонья Яннис Адетокумбо спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой?»

Яннис Адетокумбо оценит шансы «Бакс» на чемпионство в конце межсезонья.

«Мне сказали, что Яннис Адетокумбо будет оценивать ситуацию на протяжении всего межсезонья. Он, без сомнения, обратил внимание на сегодняшний шаг, но он будет оценивать не один день. 

В конце межсезонья Яннис Адетокумбо посмотрит в зеркало и спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой в ее нынешнем составе?» И от ответа на этот вопрос будет зависеть будущее Янниса Адетокумбо, «Бакс» и Милуоки», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

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ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
Шэмс Чарания
logoНБА
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