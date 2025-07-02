Шакил Маккиссик продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год

Шакил Маккиссик остался в «Олимпиакосе» еще на один год.

Греческий клуб объявил о продлении контракта с легким форвардом (34 года, 196 см) на один год.

Маккиссик изначально хотел двухлетний контракт, но чемпионы Греции предложили ему контракт на один сезон, который американец принял.

Маккиссик пришел в «Олимпиакос » в феврале 2020 года. В прошедшем сезоне Евролиги он в среднем набирал 7,6 очка, делал 2,2 подбора и 1,6 передачи за матч.