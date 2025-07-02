Тайсон Уорд официально присоединился к «Олимпиакосу»

«Олимпиакос» объявил о присоединении Тайсона Уорда.

27-летний американский защитник (198 см) набирал в среднем 11 очков, 4,9 подбора и 1,3 передачи за матч в Евролиге .

Уорд помог «Парижу » выйти в плей-офф Евролиги в дебютном сезоне и выиграть национальный чемпионат.

Защитник продолжит карьеру в Греции в «Олимпиакосе ».