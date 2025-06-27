Тайсон Уорд посетил стадион «Олимпиакоса» и близок к переходу в команду

«Олимпиакос» завершает подписание Тайсона Уорда.

27-летний американский защитник стал одним из авторов успеха «Парижа », который вышел в плей-офф Евролиги в дебютном сезоне и выиграл национальный чемпионат.

Уорд набирал в среднем 11 очков, 4,9 подбора и 1,3 передачи за матч в Евролиге .

Защитник посетил Грецию и стадион «Олимпиакоса ». Сообщалось, что стороны обсуждают 2-летнее соглашение.