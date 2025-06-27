0

Тайсон Уорд посетил стадион «Олимпиакоса» и близок к переходу в команду

«Олимпиакос» завершает подписание Тайсона Уорда.

27-летний американский защитник стал одним из авторов успеха «Парижа», который вышел в плей-офф Евролиги в дебютном сезоне и выиграл национальный чемпионат.

Уорд набирал в среднем 11 очков, 4,9 подбора и 1,3 передачи за матч в Евролиге.

Защитник посетил Грецию и стадион «Олимпиакоса». Сообщалось, что стороны обсуждают 2-летнее соглашение.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2816 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
возможные переходы
logoПариж
logoTurkish Airlines EuroLeague
Тайсон Уорд
logoчемпионат Греции
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ти Джей Шортс официально присоединился к «Панатинаикосу»
вчера, 09:09Фото
«Олимпиакос» официально расстался с Лукой Вильдосой
25 июня, 08:35Фото
«Виртус» близок к переходу Луки Вильдосы и согласен заплатить выкуп за игрока
25 июня, 05:59
Главные новости
Новичок «Мемфиса» Седрик Кауард: «У меня универсальные навыки. Думаю, что смогу занять место Десмонда Бэйна»
14 минут назад
УНИКС официально расстался с защитником Маркосом Найтом
136 минут назадФото
«Жальгирис» сообщил о подписании форварда Дастина Сливы
54 минуты назадФото
Эйс Бэйли не полетел в Юту с Уолтером Клэйтоном, «Джаз» ожидают его к понедельнику
15сегодня, 14:51
Вице-президент «Селтикс» Майк Заррен: «Никаких серьезных обсуждений обмена Джейлена Брауна и Деррика Уайта»
1сегодня, 13:59
Зак Лоу: «Бостон» посмеялся над предложением 9-го пика за Деррика Уайта»
1сегодня, 13:50
Бывший президент «Торонто» Масаи Уджири хочет заниматься политикой и благотворительностью
1сегодня, 13:43
Увольнение Масаи Уджири не связано с результатами драфта-2025
2сегодня, 13:30
Масаи Уджири завершил сотрудничество с «Торонто»
9сегодня, 13:22
«Пари НН» назначил нового генменеджера. Сергея Панова сменил Николай Галаев
1сегодня, 13:12Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»
31 минуту назад
Центровой Хантер Дикинсон присоединится к «Новому Орлеану»
59 минут назад
«Денвер» подпишет двусторонний контракт с защитником Тамаром Бэйтсом
сегодня, 14:35
Дилан Кардуэлл подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто»
сегодня, 14:25
«Атланта» согласовала двусторонний контракт с защитником Ламонтом Батлером
сегодня, 14:10
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Чехией, Германия сыграет с Турцией
сегодня, 12:55Live
Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания встретится с Францией, Бельгия сыграет с Италией
сегодня, 08:45
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Райаном Нембхардом, братом Эндрю Нембхарда
2сегодня, 12:51
Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»
2сегодня, 12:13
Александр Платунов присоединился к МБА-МАИ
1сегодня, 11:05