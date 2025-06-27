Тайсон Уорд посетил стадион «Олимпиакоса» и близок к переходу в команду
«Олимпиакос» завершает подписание Тайсона Уорда.
27-летний американский защитник стал одним из авторов успеха «Парижа», который вышел в плей-офф Евролиги в дебютном сезоне и выиграл национальный чемпионат.
Уорд набирал в среднем 11 очков, 4,9 подбора и 1,3 передачи за матч в Евролиге.
Защитник посетил Грецию и стадион «Олимпиакоса». Сообщалось, что стороны обсуждают 2-летнее соглашение.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2816 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
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