«Олимпиакос» ведет переговоры с Орландо Робинсоном

Орландо Робинсон может оказаться в Европе.

24-летний центровой (208 см) заканчивал прошлый сезон в «Торонто ». На его счету 8,1 очка и 5,9 подбора за 20,4 минуты в среднем в 35 матчах.

Канадский клуб отчислил игрока в апреле.

Центровой ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом ».