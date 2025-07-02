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«Олимпиакос» ведет переговоры с Орландо Робинсоном

Орландо Робинсон может оказаться в Европе.

24-летний центровой (208 см) заканчивал прошлый сезон в «Торонто». На его счету 8,1 очка и 5,9 подбора за 20,4 минуты в среднем в 35 матчах.

Канадский клуб отчислил игрока в апреле.

Центровой ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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