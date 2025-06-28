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«Никс» связывались с Дон Стэйли по поводу должности главного тренера

Дон Стэйли – в числе кандидатов на должность главного тренера «Никс».

«Согласно источникам лиги, Тэйлор Дженкинс и Майк Браун прошли во второй раунд собеседований. Майка Нори все еще рассматривается. «Никс» также связывались с главным тренером университета Южная Каролина Дон Стэйли по поводу работы», – пишет Knicks Fan TV.

 55-летняя бывшая баскетболистка WNBA Дон Стэйли начала тренерскую карьеру в 2000 году. Она руководит командой университета Южная Каролина с 2008 года.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Fan TV в соцсети X
logoНью-Йорк
logoТэйлор Дженкинс
logoНБА
Дон Стэйли
Майка Нори
logoМайк Браун
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