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Джеймс Боррего может стать ассистентом Майка Брауна, если тот возглавит «Нью-Йорк»

Джеймс Боррего может войти в тренерский штаб Майка Брауна в «Нью-Йорке».

Майк Браун считается основным кандидатом на должность главного тренера «Никс».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Нью-Йорк» рассматривает возможность назначения Джеймса Боррего ассистентом Брауна, если тот окажется окончательным выбором.

Боррего (47 лет) занимал должность главного тренера «Шарлотт» с 2018 по 2022 год, а также работал в «Сан-Антонио», «Новом Орлеане» и «Орландо».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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