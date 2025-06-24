«Нью-Йорк» провел собеседование с ассистентом тренера «Миннесоты» Майкой Нори
«Никс» продолжают поиски главного тренера.
Как сообщает Шэмс Чарания, «Нью-Йорк» провел переговоры с ассистентом тренера «Тимбервулвс» Майкой Нори.
Теперь в списке кандидатов, прошедших официальное собеседование, трое чловек: бывший главный тренер «Сакраменто» Майк Браун, бывший главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс и Майка Нори.
51-летний Нори работает в лиге с 2009 года. За это время он был помощником главного тренера в «Торонто», «Сакраменто», «Денвере» и «Детройте». С «Миннесотой» специалист работает с 2021 года.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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