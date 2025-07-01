Майк Браун – основной кандидат на место главного тренера «Никс»

Специалист проведет вторую встречу с руководством «Нью-Йорка».

Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, это позволяет считать Брауна основным претендентом на место.

Майк Браун был уволен по ходу прошлого сезона из «Сакраменто».

За карьеру у Брауна 454 победы и 304 поражения. Он дважды признавался лучшим тренером года в НБА и выигрывал титул чемпионов в качестве помощника главного тренера «Голден Стэйт».