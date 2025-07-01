Майк Браун – основной кандидат на место главного тренера «Никс»
Специалист проведет вторую встречу с руководством «Нью-Йорка».
Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, это позволяет считать Брауна основным претендентом на место.
Майк Браун был уволен по ходу прошлого сезона из «Сакраменто».
За карьеру у Брауна 454 победы и 304 поражения. Он дважды признавался лучшим тренером года в НБА и выигрывал титул чемпионов в качестве помощника главного тренера «Голден Стэйт».
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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