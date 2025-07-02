Влатко Чанчар ведет переговоры с «Миланом»

Влатко Чанчар близок к возвращению в Европу.

Ожидается, что Чанчар покинет «Денвер » и НБА. Согласно источникам BasketNews, словенский форвард ведет переговоры с итальянским «Миланом ».

Чанчар провел последние пять сезонов в составе «Наггетс», став чемпионом НБА 2023 года. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 1,8 очка и делая 2,5 подбора за 11 минут игрового времени.