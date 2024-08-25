В Любляне состоялся прощальный матч Горана Драгича

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Горан Драгич официально завершил карьеру.

Прощальная игра «Ночь дракона» состоялась в субботу на «Арене Стожице» в Любляне. В ней приняли участие такие звезды, как Лука Дончич, Крис Бош, Никола Йокич, Никола Вучевич и Луис Скола, а также другие словенские игроки.

Партнерами Драгича по команде стали Стив Нэш, Клемен Препелич, Влатко Чанчар и Никола Вучевич. В команду Луки Дончича вошли Богдан Богданович, Никола Йокич, Луис Скола и Робин Лопес.

Игра была остановлена ​​и завершена за 7,7 секунды до конца в честь игрового номера Драгича. Его команда выиграла со счетом 108:86, сам разыгрывающий набрал 21 очко, сделал 11 подборов, 7 передач и 9 перехватов.

Препелич добавил 19 очков и 7 передач, Вучевич набрал 10 очков и 8 подборов. Стив Нэш и Крис Бош набрали по 2 очка.

Бобан Марьянович, в адрес которого зрители на «Арене Стожице» скандировали «MVP», набрал 19 очков, реализовав 3 из 5 из-за дуги. Йокич отметился 15 очками, 9 подборами и 4 передачами,  Дончич закончил матч с 7 очками и 5 передачами.

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15 комментариев
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Легенда! Здорово, что такие крутые игроки приехали на его прощальный матч
+55
0
+55
Ответ carmelo hot sause
Легенда! Здорово, что такие крутые игроки приехали на его прощальный матч
Действительно говорит о том, что Горан отличный человек и люди его ценят судя по всему, немалого калибра игроки приехали на прощальную игру все таки)

А Дрэгону поздравления, отличная была карьера)
+30
-2
+28
Вот так ИМЕНА в составах обеих команд
+20
0
+20
Сколько знакомых имён. Достойнейший прощальный матч👍
+14
0
+14
Великолепная организация матча, много именитых баскетболистов на площадке. Респект Горану Драгичу.
+8
0
+8
Ответ Lays
Действительно говорит о том, что Горан отличный человек и люди его ценят судя по всему, немалого калибра игроки приехали на прощальную игру все таки) А Дрэгону поздравления, отличная была карьера)
Да, очень крутой был парень, жаль что травмы
+7
0
+7
Team Гоги:
Сандро Мамукелашвили
Заза Пачулия
Николоз Цкитишвили
Торнике Шенгелия
и
Гога Битадзе
+6
0
+6
Жалко Батлерович в Китае застрял
+2
0
+2
И ни слова в новости про Дирка и самого Сашу Павловича, которого в свое время на Шакила обменяли.
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0
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Ответ шантарам
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Море сербов и ни одного хорвата. Почему так?
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Ответ шантарам
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