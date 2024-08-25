В Любляне состоялся прощальный матч Горана Драгича

Горан Драгич официально завершил карьеру.

Прощальная игра «Ночь дракона» состоялась в субботу на «Арене Стожице» в Любляне. В ней приняли участие такие звезды, как , Крис Бош, Никола Йокич, и Луис Скола, а также другие словенские игроки.

Партнерами Драгича по команде стали Стив Нэш, , и Никола Вучевич. В команду Луки Дончича вошли , Никола Йокич, Луис Скола и Робин Лопес.

Игра была остановлена ​​и завершена за 7,7 секунды до конца в честь игрового номера Драгича. Его команда выиграла со счетом 108:86, сам разыгрывающий набрал 21 очко, сделал 11 подборов, 7 передач и 9 перехватов.

Препелич добавил 19 очков и 7 передач, Вучевич набрал 10 очков и 8 подборов. Стив Нэш и Крис Бош набрали по 2 очка.

Бобан Марьянович, в адрес которого зрители на «Арене Стожице» скандировали «MVP», набрал 19 очков, реализовав 3 из 5 из-за дуги. Йокич отметился 15 очками, 9 подборами и 4 передачами, Дончич закончил матч с 7 очками и 5 передачами.