Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
Влатко Чанчар выбыл из строя на восемь недель.
Форвард «Денвера» перенес эндоскопическую операцию на левом колене и пропустит восемь недель. Чанчар не играет с тех пор, как получил травму 19 ноября.
Чанчар пропустил весь сезон-2023/24 из-за разрыва передней крестообразной связки в том же колене.
До травмы форвард рассчитывал получить роль в ротации «Наггетс». В этом сезоне Чанчар сыграл всего 34 минуты за четыре матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Denver Post
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