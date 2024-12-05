Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена

Влатко Чанчар выбыл из строя на восемь недель.

Форвард «Денвера » перенес эндоскопическую операцию на левом колене и пропустит восемь недель. Чанчар не играет с тех пор, как получил травму 19 ноября.

Чанчар пропустил весь сезон-2023/24 из-за разрыва передней крестообразной связки в том же колене.

До травмы форвард рассчитывал получить роль в ротации «Наггетс». В этом сезоне Чанчар сыграл всего 34 минуты за четыре матча.