Влатко Чанчар может дебютировать после травмы и операции на колене в ближайшее время
Влатко Чанчар близок к возвращению.
Словенский форвард получил разрешение медиков и вошел в заявку команды, но пока не вернулся на паркет.
Чанчар перенес операцию на колене в декабре. Процедура осложнилась из-за остаточных шрамов после предыдущей операции, с которыми пришлось разбираться хирургу. Это позитивно отразится на дальнейшем здоровье баскетболиста, но увеличило срок его реабилитации.
Чанчар провел всего 4 матча в этом сезоне, набирая 2,3 очка и 2 подбора за 8,6 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
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