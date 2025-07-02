Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» рассматривают Леброна Джеймса как игрока с истекающим контрактом»
Брайан Уиндхорст допускает, что «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса.
«Когда появилась идея об обмене Леброна Джеймса, я решительно отверг ее. Но за последние три дня я начал допускать эту мысль. Не могу сказать, что я поверил в это, но я допускаю, что такое может произойти.
Мои разговоры за последние три дня выявили, что «Лейкерс» по сути рассматривают Леброна как игрока с истекающим контрактом. Леброн никогда не был на истекающем контракте, никогда за всю свою 23-летнню карьеру.
«Лейкерс» никогда основательно не обсуждали с Леброном продление его контракта, в отличие от всех остальных бывших команд Леброна. А что происходит с истекающими контрактами в НБА? Они рассматриваются как активы для обмена», – сказал инсайдер ESPN.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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