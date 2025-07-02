Буре о Макдэвиде: «Знаю ребят, которые взяли по 4 Кубка Стэнли, почти не играя. А есть суперзвезды без трофея. Не вижу причин для ухода из «Эдмонтона» – какой клуб лучше?»

Павел Буре считает, что у Коннора Макдэвида нет причин покидать «Эдмонтон».

«Послушайте, в спорте возможно все. Я знаю ребят, которые выигрывали по четыре Кубка Стэнли, почти не играя – были седьмыми или восьмыми защитниками. А есть суперзвезды, которые так и не завоевали ни одного. У каждого – свой путь.

Макдэвид делает все, что только можно, чтобы выиграть Кубок. Это видно по тому, как он выкладывается в каждом матче. Но хоккей – командная игра. Никто не может выиграть в одиночку. Тем не менее, у Коннор был феноменален в плей-офф.

«Эдмонтон» уже сейчас – очень сильная команда. Они два года подряд доходят до финала. А кто, по большому счету, лучше? Может быть, только «Флорида ». И то, «Ойлерс» дали им бой – шесть матчей в этом году, семь – в прошлом.

Если команда дважды подряд выходит в финал Кубка Стэнли – у нее, безусловно, светлое будущее. Руководство клуба тоже делает хорошую работу по формированию состава.

Им, возможно, не хватает всего пары ключевых элементов, чтобы сделать последний шаг. Так что я не вижу причин, по которым Макдэвид должен был бы уходить. «Эдмонтон » доказал, что способен бороться за Кубок », – сказал бывший форвард «Флориды» Павел Буре .

Также Буре ответил на вопрос, должен ли Макдэвид принимать участие в формировании состава «Ойлерс».

«В этом нет ничего эгоистичного. Это вполне обычная практика – владельцы и генеральные менеджеры консультируются со своими ведущими игроками при принятии решений по составу.

Конечно, Макдэвид не может диктовать, кого подписывать, но его мнение, безусловно, имеет вес. Иногда звезды даже лично звонят свободным агентам, чтобы уговорить их присоединиться к команде.

Взгляните на Леброна Джеймса – он сам формирует составы в НБА. В других видах спорта – то же самое. Когда ты – лучший игрок команды, у тебя должно быть право голоса. Это может действительно помочь при построении победного коллектива», – сказал Буре.