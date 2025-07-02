«Кливленд» подписал 4-летний контракт с Тайризом Проктором
«Кливленд» подписал долгосрочный контракт с новичком.
«Кавальерс» заключили с защитником Тайризом Проктором четырехлетний контракт на 8,69 млн долларов. Первые два сезона полностью гарантированы, третий сезон частично гарантирован, на четвертый сезон – опция команды.
Проктор (21 год, 198 см) был выбран «Кэвс» под 49-м номером на драфте-2025.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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