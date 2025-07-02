«Лейкерс» ведут переговоры по Нику Ричардсу и Иву Мисси

«Лейкерс» проявляют интерес к двум центровым.

По информации ClutchPoints, в списке целей «Лейкерс» появилось еще два имени – Ник Ричардс («Финикс») и Ив Мисси («Новый Орлеан»). «Лейкерс» ведут переговоры с «Санз» и «Пеликанс», изучая варианты обмена этих игроков.

«Санз» приобрели Ричардса перед дедлайном 2025 года в обмен на три выбора во втором раунде и Джоша Окоги. В 36 матчах за «Финикс» после обмена из «Шарлотт» 27-летний центровой набирал в среднем 9,5 очка и 8,6 подбора за встречу.

Мисси был выбран под 21-м номером на драфте 2024 года. 21-летний игрок заработал место во второй символической сборной новичков, набирая в среднем 9,1 очка, 8,2 подбора и 1,3 блок-шота за матч в своем дебютном сезоне за «Пеликанс».