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«Лейкерс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду

«Лейкерс» входят в число команд, заинтересованных в Дэмиане Лилларде.

«По словам источников в лиге, «Голден Стэйт», «Бостон» и «Лейкерс» входят в большое число команд, которые заинтересованы в заключении сделки с Дэмианом Лиллардом как можно скорее.

Вопрос в том, хочет ли он подписать контракт с командой сейчас и реабилитироваться под ее опекой или подождать до следующего лета, чтобы пересмотреть ситуацию», – пишет The Athletic.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1554 голоса
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ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoДэмиан Лиллард
logoНБА
возможные переходы
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