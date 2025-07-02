«Лейкерс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду
«Лейкерс» входят в число команд, заинтересованных в Дэмиане Лилларде.
«По словам источников в лиге, «Голден Стэйт», «Бостон» и «Лейкерс» входят в большое число команд, которые заинтересованы в заключении сделки с Дэмианом Лиллардом как можно скорее.
Вопрос в том, хочет ли он подписать контракт с командой сейчас и реабилитироваться под ее опекой или подождать до следующего лета, чтобы пересмотреть ситуацию», – пишет The Athletic.
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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