«Лейкерс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду

«Лейкерс» входят в число команд, заинтересованных в Дэмиане Лилларде.

«По словам источников в лиге, «Голден Стэйт », «Бостон » и «Лейкерс » входят в большое число команд, которые заинтересованы в заключении сделки с Дэмианом Лиллардом как можно скорее.

Вопрос в том, хочет ли он подписать контракт с командой сейчас и реабилитироваться под ее опекой или подождать до следующего лета, чтобы пересмотреть ситуацию», – пишет The Athletic.