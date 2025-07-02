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Трентин Флауэрс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»

Трентин Флауэрс остался в составе «Клипперс».

Форвард Трентин Флауэрс (20 лет, 206 см) подписал двустороннее квалификационное предложение и остался в команде.

В прошедшем сезоне Флауэрс в среднем набирал 17,7 очка при 47,5% с игры и 38,5% из-за дуги, а также делал 5,0 подбора за «Сан-Диего» в G-лиге. Также форвард сыграл в шести матчах НБА, набирая в среднем 1,8 очка.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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