Трентин Флауэрс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»

Трентин Флауэрс остался в составе «Клипперс».

Форвард Трентин Флауэрс (20 лет, 206 см) подписал двустороннее квалификационное предложение и остался в команде.

В прошедшем сезоне Флауэрс в среднем набирал 17,7 очка при 47,5% с игры и 38,5% из-за дуги, а также делал 5,0 подбора за «Сан-Диего» в G-лиге. Также форвард сыграл в шести матчах НБА, набирая в среднем 1,8 очка.