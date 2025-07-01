Крис Пол выбирает между «Финиксом» и «Клипперс»
Крис Пол намерен вернуться в один из своих бывших клубов.
По словам инсайдера Криса Хэйнса, разыгрывающий Крис Пол (40 лет, 183 см) планирует сделать выбор между «Санз» и «Клипперс».
Пол провел минувший сезон за «Сан-Антонио», набирая 8,8 очка, 3,6 подбора, 7,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. 40-летний плеймейкер стал свободным агентом.
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Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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