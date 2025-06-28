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«Бостон» изучал возможности обмена Анферни Саймонса с целью переподписания Эла Хорфорда и Люка Корнета

«Селтикс» не закончили работу на рынке.

Джей Кинг из The Athletic сообщил, что, по данным источников, «Бостон» изучал возможность обмена Анферни Саймонса. Контракт защитника действует до конца сезона-2025/26 с зарплатой в 27,7 миллиона долларов.

«Таким образом клуб планирует достичь двух целей, о которых Брэд Стивенс заявил после первого раунда драфта НБА: восстановить гибкость состава и создать условия для возвращения свободных агентов Люка Корнета и Эла Хорфорда», – добавил Кинг.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoБостон
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoАнферни Саймонс
logoЛюк Корнет
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