«Бостон» изучал возможности обмена Анферни Саймонса с целью переподписания Эла Хорфорда и Люка Корнета
«Селтикс» не закончили работу на рынке.
Джей Кинг из The Athletic сообщил, что, по данным источников, «Бостон» изучал возможность обмена Анферни Саймонса. Контракт защитника действует до конца сезона-2025/26 с зарплатой в 27,7 миллиона долларов.
«Таким образом клуб планирует достичь двух целей, о которых Брэд Стивенс заявил после первого раунда драфта НБА: восстановить гибкость состава и создать условия для возвращения свободных агентов Люка Корнета и Эла Хорфорда», – добавил Кинг.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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