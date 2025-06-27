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Брэд Стивенс: «Наш приоритет – вернуть Хорфорда и Корнета»

Генменеджер «Бостона» озвучил дальнейшие планы команды.

«Когда ты смотришь на состав и наши планы, нет сомнений, что наш приоритет – вернуть Эла и Люка.

Эти ребята – важная часть нашей организации. У них, уверен, будет много вариантов, и они этого заслуживают… Не хочу давить на них. Все зависит от их решения, но да, мы очень хотели бы видеть их снова с нами», – сказал Стивенс.

Эл Хорфорд провел последние 4 года в «Селтикс». В прошедшем сезоне 39-летний ветеран набирал в среднем 9 очков (42,3% с игры, 36,3% из-за дуги), 6,2 подбора и 2,1 передачи за 27,7 минуты на паркете в 60 матчах.

Люк Корнет присоединился к «Бостону» в сезоне-2021/22. В прошедшей регулярке 29-летний игрок принял участие в 73 матчах, набирая в среднем 6 очков (66,8% с игры), 5,3 подбора и 1 блок-шот за 18,6 минуты на площадке.

Оба баскетболиста в межсезонье стали неограниченно свободными агентами.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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