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Бывший тренер Егора Демина Евгений Горбунов об итогах драфта НБА: «Ощущение, как будто бы Юрий Гагарин впервые полетел в космос»

Евгений Горбунов отпраздновал 8-е место Егора Демина.

Российский разыгрывающий пригласил бывшего тренера на церемонию драфта.

«Я даже не могу описать словами те эмоции, что испытывал. Ощущение, как будто бы Юрий Гагарин впервые полетел в космос. С самого начала я верил в Егора, и мне было приятно видеть, как он выходит на сцену… испытывал чувство гордости за своего воспитанника и за страну в целом! Я очень благодарен Егору за то, что он пригласил меня на это важное для всех нас событие.

Люди до конца не осознают, в чем уникальность Егора. Дело не только в его антропометрии и техническом оснащении – дело в его высоком баскетбольном IQ, чувстве игры и чтении ситуации на площадке. Когда он был ребенком, он понимал игру лучше других и принимал достаточно зрелые и взвешенные решения, как уже опытный профессиональный баскетболист. Он помогал товарищам по команде становиться лучше, раскрывал их сильные стороны. Его трудовая этика на сверхвысоком уровне. Благодаря этим аспектам такие команды, как «Реал» и BYU, поверили в него. По этой же причине «Бруклин» выбрал его под таким высоким номером.

«Бруклин» – идеальный вариант! Команда, которая работает на перспективу и качественно развивает молодых баскетболистов», – поделился Горбунов.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?5319 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mash
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