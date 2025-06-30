Егор Демин: «Я буду надежным снайпером»

Российский защитник «Нетс» ответил скептикам, сомневающимся в его броске.

«Лично у меня нет никаких сомнений: я стану надежным снайпером. Более того, я вижу себя по-настоящему классным снайпером в будущем. И знаете почему? Потому что я точно знаю, сколько сил вкладываю в это. Я осознаю объем работы, которую проделываю, чтобы достичь этого уровня», – сказал Демин.

В университете Демин реализовывал 27% трехочковых.