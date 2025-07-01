«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным

Михаил Кулагин останется в «Самаре».

Самарский клуб договорился с атакующим защитником (30 лет, 191 см) о продлении контракта еще на год, сообщает «Перехват». Следующий сезон станет для Кулагина третьим в команде.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Кулагин набирал 16,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч при 39,9% из-за дуги.