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«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным

Михаил Кулагин останется в «Самаре».

Самарский клуб договорился с атакующим защитником (30 лет, 191 см) о продлении контракта еще на год, сообщает «Перехват». Следующий сезон станет для Кулагина третьим в команде.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Кулагин набирал 16,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч при  39,9% из-за дуги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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