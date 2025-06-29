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Дмитрий Чебуркин присоединится к «Самаре»

Форвард «Пармы» перейдет в самарский клуб.

Как сообщает «Перехват», Дмитрий Чебуркин (28 лет, 200 см) в ближайшее время покинет пермскую команду и присоединится к «Самаре».

Чебуркин – чемпион России, обладатель Кубка России, вице-чемпион мирового тура и игрок сборной России по баскетболу 3х3. В 2023 году после сборов с «Пармой» перешел в классический баскетбол.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 1,9 подбора за 12,5 минуты на площадке.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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logoЕдиная лига ВТБ
Дмитрий Чебуркин
logoПарма
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