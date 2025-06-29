Дмитрий Чебуркин присоединится к «Самаре»
Форвард «Пармы» перейдет в самарский клуб.
Как сообщает «Перехват», Дмитрий Чебуркин (28 лет, 200 см) в ближайшее время покинет пермскую команду и присоединится к «Самаре».
Чебуркин – чемпион России, обладатель Кубка России, вице-чемпион мирового тура и игрок сборной России по баскетболу 3х3. В 2023 году после сборов с «Пармой» перешел в классический баскетбол.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 1,9 подбора за 12,5 минуты на площадке.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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