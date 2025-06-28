«Самара» подпишет Андрея Саврасова

Андрей Саврасов перейдет в «Самару».

Форвард Андрей Саврасов (24 года, 200 см) согласовал условия контракта с «Самарой» и в следующем сезоне будет выступать в Единой лиге ВТБ.

Воспитанник петербургской баскетбольный школы прошлым летом вернулся из Америки, где провел пять лет. Саврасов провел минувший сезон за «Иркут », став одним из лучших игроков Суперлиги. Показатели форварда составили 13,6 очка, 7,3 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.