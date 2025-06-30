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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов: «Не могли открыто формировать состав, наверстываем упущенное время»

Владислав Коновалов обозначил трудности межсезонья «Самары».

«Неопределенность в нашей судьбе до середины мая стала причиной задержки старта трансферной кампании. Поскольку до принятия решения «быть или не быть» «Самаре» в Единой лиге ВТБ мы не могли открыто формировать состав, ибо было непонятно, под какие задачи и в какой лиге его комплектовать.

Для решения высоких задач в грядущем сезоне необходимо усиление. И сейчас мы полностью погружены в переговоры, наверстываем упущенное время. К большому сожалению, пока мы были на паузе, некоторые игроки не дождались решения лиги и уже трудоустроились. Причем некоторые подписали контракты с клубами Суперлиги, не зная, что мы ими интересовались, и они были у меня на карандаше. Мы ведем переговоры и надеемся на усиление. Что касается легионеров – это открытый вопрос. Просматриваем варианты, но пока без конкретики. Поиск игроков – это просмотр видео их игр, переговоры, анализ. Иногда приходится возвращаться к старым кандидатурам, если новые не подходят», – поделился главный тренер «Самары».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Самарское Обозрение
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