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Данкан Робинсон, скорее всего, покинет «Майами»

Данкан Робинсон может покинуть «Майами».

По словам журналиста The Miami Herald Энтони Чанга, 31-летний форвард Данкан Робинсон, ставший свободным агентом, скорее всего, не вернется в состав «Хит». 

Робинсон может сменить команду по схеме «сайн-энд-трейд» или подписать контракт с другим клубом. Сообщается, что «Детройт» заинтересован в Робинсоне.

В прошедшем сезоне Робинсон набирал 10,9 очка (43,7% с игры, 39,3% из-за дуги), 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Miami Herald Энтони Чанга в соцсети X
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