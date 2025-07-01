Данкан Робинсон, скорее всего, покинет «Майами»

Данкан Робинсон может покинуть «Майами».

По словам журналиста The Miami Herald Энтони Чанга, 31-летний форвард Данкан Робинсон , ставший свободным агентом, скорее всего, не вернется в состав «Хит».

Робинсон может сменить команду по схеме «сайн-энд-трейд» или подписать контракт с другим клубом. Сообщается, что «Детройт » заинтересован в Робинсоне.

В прошедшем сезоне Робинсон набирал 10,9 очка (43,7% с игры, 39,3% из-за дуги), 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.